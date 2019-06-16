В Крыму погиб несовершеннолетний биатлонист из Мурманска

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту смерти несовершеннолетнего спортсмена из Мурманска в горах на юге Крыма, сообщила пресс-служба регионального управления СК России в воскресенье.

Как рассказали в пресс-службе, его труп был обнаружен утром 16 июня в ходе прочесывания местности, прилегающей к маршруту передвижения спортсменов, в стороне от ранее установленного маршрута их пробежки.

По данным следствия, накануне группа биатлонистов с тренером из школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Мурманской областной тренировалась в горной местности под Алуштой. После возвращения в пансионат спортсмены заметили отсутствие одного биатлониста.

Следователи осмотрели пансионат и маршрут передвижения спортсменов, опросили тренера и участников команды. Телесных повреждений у погибшего не обнаружено, была назначена судебная медицинская экспертиза.