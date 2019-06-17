Два человека погибли в аварии с микроавтобусом под Ставрополем

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Ставропольском крае, есть жертвы и пострадавшие, сообщил в понедельник "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Главного Управления МЧС по региону Олег Дегтярев.

"Автоавария произошла на 250 км федеральной автодороги "Кавказ" с микроавтобусом "Фольксваген" и легковым автомобилем "Хендай", - сказал Дегтярев.

По его словам, в результате столкновения "два человека погибли, ещё 10 пострадали".

"Все пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Невинномысска", - отметил руководитель пресс-службы.

Он также уточнил, что микроавтобус "не находился на маршруте, двигался в Пятигорск".

"В момент аварии в легковом автомобиле находились три человека, в микроавтобусе - 9 человек", - добавил Дегтярев.

По уточненным данным МЧС, жертвы автоаварии - водитель и пассажирка легкового автомобиля. Детей среди погибших и пострадавших нет.