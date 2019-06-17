Поиск

Два человека погибли в аварии с микроавтобусом под Ставрополем

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Ставропольском крае, есть жертвы и пострадавшие, сообщил в понедельник "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Главного Управления МЧС по региону Олег Дегтярев.

"Автоавария произошла на 250 км федеральной автодороги "Кавказ" с микроавтобусом "Фольксваген" и легковым автомобилем "Хендай", - сказал Дегтярев.

По его словам, в результате столкновения "два человека погибли, ещё 10 пострадали".

"Все пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Невинномысска", - отметил руководитель пресс-службы.

Он также уточнил, что микроавтобус "не находился на маршруте, двигался в Пятигорск".

"В момент аварии в легковом автомобиле находились три человека, в микроавтобусе - 9 человек", - добавил Дегтярев.

По уточненным данным МЧС, жертвы автоаварии - водитель и пассажирка легкового автомобиля. Детей среди погибших и пострадавших нет.

Ставропольский край

Новости

Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Ивану Голунову представлена защита как свидетелю

Ивану Голунову представлена защита как свидетелю

Что произошло за день: воскресенье, 16 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Адвокат Голунова сообщил, что журналиста как свидетеля допросила полиция

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Епархия отказалась от строительства собора в сквере Екатеринбурга

Епархия отказалась от строительства собора в сквере Екатеринбурга

В селе Чемодановка после массовой драки задержали еще 12 человек

В селе Чемодановка после массовой драки задержали еще 12 человек

Избирком Петербурга признал законным сбор подписей за Беглова в вестибюлях метро

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

The New York Times узнала о кибероперациях США против российских энергосетей

Девелопер Худоян отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');