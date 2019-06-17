В Ленинградской области школьник пострадал от ожогов в ходе неудачного опыта по химии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Школьник устроил пожар на балконе и получил травмы во время неудачного опыта при подготовке к олимпиаде по химии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в доме по улице Областной в Кудрово (Всеволожский район Ленинградской области).

"По предварительным данным, 16 июня школьник получил ранение в результате хлопка пиротехнического изделия, произошедшего по месту жительства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, пострадавший - десятиклассник физико-математического лицея №30, который проводил химический опыт, чтобы подготовиться к олимпиаде по химии.

"Из-за неосторожного обращения с химическими реактивами произошло возгорание стенок балкона. Прибывшими сотрудниками областного управления МЧС возгорание было потушено. Пострадавший с ожогами различных частей тела был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник.