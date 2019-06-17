Экс-министр спорта Прикамья осужден условно за приемку некачественного ремонта стадиона

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Перми приговорил бывшего министра физической культуры и спорта региона Павла Ляха к трем годам лишения свободы условно за приемку некачественного ремонта стадиона "Динамо", сообщили "Интерфаксу" в канцелярии суда в понедельник.

Суд признал экс-министра виновным по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). "Ляху назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - сказал представитель суда. Кроме того, ему запрещено в течение трех лет занимать государственные должности.

Как сообщили агентству в пресс-службе краевой прокуратуры, в сентябре 2015 года министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края заключило с ООО "ТиС" госконтракт на ремонт стадиона "Динамо". В ноябре Лях, зная, что ремонт не закончен, а часть работ проведена некачественно, подписал документы о приемке выполненных работ.

В результате подрядчик получил полную оплату по госконтракту, ущерб от действий подсудимого составил не менее 23,6 млн рублей.

В качестве обвиняемых по этому делу также проходят бывший заместитель министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Руслан Садченко и двое его подельников - руководители подрядной организации Александров Тархов и Дмитрий Перфильев. Они, по версии следствия, похитили из регионального бюджета более 23,6 млн рублей, предназначенных для реконструкции стадиона "Динамо".

Им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Все обвиняемые были задержаны в 2016 году.