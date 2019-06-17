Поиск

Экс-министр спорта Прикамья осужден условно за приемку некачественного ремонта стадиона

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Перми приговорил бывшего министра физической культуры и спорта региона Павла Ляха к трем годам лишения свободы условно за приемку некачественного ремонта стадиона "Динамо", сообщили "Интерфаксу" в канцелярии суда в понедельник.

Суд признал экс-министра виновным по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). "Ляху назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - сказал представитель суда. Кроме того, ему запрещено в течение трех лет занимать государственные должности.

Как сообщили агентству в пресс-службе краевой прокуратуры, в сентябре 2015 года министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края заключило с ООО "ТиС" госконтракт на ремонт стадиона "Динамо". В ноябре Лях, зная, что ремонт не закончен, а часть работ проведена некачественно, подписал документы о приемке выполненных работ.

В результате подрядчик получил полную оплату по госконтракту, ущерб от действий подсудимого составил не менее 23,6 млн рублей.

В качестве обвиняемых по этому делу также проходят бывший заместитель министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Руслан Садченко и двое его подельников - руководители подрядной организации Александров Тархов и Дмитрий Перфильев. Они, по версии следствия, похитили из регионального бюджета более 23,6 млн рублей, предназначенных для реконструкции стадиона "Динамо".

Им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Все обвиняемые были задержаны в 2016 году.

Пермский край Павел Лях

Новости
Дело "Седьмой студии"

Экспертиза по делу "Седьмой студии" продлится еще как минимум два месяца

Михаил Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

Михаил Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

ФАС завела дело на Burger King за непристойные рекламные слоганы

ФАС завела дело на Burger King за непристойные рекламные слоганы

В октябре продукты в России начнут маркировать цветами светофора

В октябре продукты в России начнут маркировать цветами светофора

Регионы предложили лишить "ленивых" малоимущих социальных пособий

Регионы предложили лишить "ленивых" малоимущих социальных пособий

Mail.ru Group запустил голосовой помощник "Маруся"

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 июня

Глава Дагестана госпитализирован в Москве

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю

Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю

Что произошло за день: воскресенье, 16 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');