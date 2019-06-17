Из-за удара молнии загорелся газоперерабатывающий завод под Нижневартовском

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Удар молнии вызвал возгорание на газоперерабатывающем заводе под Нижневартовском (ГПЗ входит в "СИБУР"), его удалось оперативно ликвидировать. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" представитель предприятия.

"Ударила молния, произошло возгорание, не пожар. Уже все ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на работу предприятия произошедшее не повлияло.

Как уточнила пресс-служба АО "СибурТюменьГаз", на Нижневартовском ГПЗ СИБУРа произошло попадание молнии в свечи рассеивания с их последующим воспламенением.

"Подобные события являются штатными. В течение часа горение было ликвидировано. Пострадавших нет. Завод работает в обычном режиме. Угрозы аварийной ситуации, рисков для персонала и окружающей среды нет", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО агентству сообщили, что в экстренные службы поступило сообщение о возгорании оборудования.

"Однако как такового возгорания не было", - отметил сотрудник пресс-службы.