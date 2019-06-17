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В Азове загорелся цех по производству матрасов на площади 3 тысячи квадратов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пожар охватил цех по производству матрасов в Ростовской области. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России в понедельник.

"Ростовская область, город Азов, улица Победы дом 42. Произошёл пожар на втором этаже в 2-х этажном цехе по производству матрасов, площадь - 3 тысячи квадратных метров" ,- сказали в пресс-службе.

Всего к тушению привлечены 65 человек и 20 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется, добавили в МЧС.

Ростовская область

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