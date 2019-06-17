Умер бывший глава "идеологического" управления КГБ генерал армии Филипп Бобков

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Генерал армии, участник Великой Отечественной войны, бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, начальник 5-го управления Филипп Бобков умер на 94-м году жизни, сообщили в ветеранской организации.

"Да. Филипп Денисович скончался в госпитале" - сказали "Интерфаксу" в понедельник.

Бобков был начальником 5-го управления КГБ СССР с 1969 по 1983 год, потом заместитель председателя КГБ СССР, первым заместителем председателя КГБ СССР до 1991 года.

Родился 1 декабря 1925 года на Украине. В 16 лет Бобков приписал себе в документах возраст и осенью 1942 года был зачислен добровольцем в Красную армию в составе Сибирских добровольческих частей. Завершил боевой путь командиром взвода, гвардии старшиной 9 мая 1945 года в Латвии, где была окружена и разбита курляндская группировка противника

После войны Бобков был направлен на учёбу в Ленинградскую школу военной контрразведки Смерш, в 1946 году ему было присвоено офицерское звание, и он был распределён на работу в центральный аппарат министерства государственной безопасности СССР.

После создания в 1954 году КГБ СССР был зачислен в состав одного из его управлений. С 1956 года - начальник отдела в 4-м управлении КГБ (идеологическая контрразведка). С 1961 года - заместитель начальника 2-го главного управления КГБ.

Важнейший этап в жизни и карьере Бобкова начался в мае 1967 года, когда на пост председателя Комитета госбезопасности был назначен Юрий Андропов. В 1968 году в составе КГБ СССР вместо секретно-политического отдела (СПО), подвергавшегося жёсткой критике, было создано 5-е управление ("идеологическое", позднее "по защите конституционного строя"). Бобков был назначен заместителем начальника этого управления, а с мая 1969 года по январь 1983 года был его начальником.

Главной задачей 5-го управления КГБ являлась борьба с "идеологическими диверсиями", диссидентами, антисоветскими элементами, профилактика и предотвращение массовых беспорядков.

С 18 января 1983 года одновременно с руководством 5-м управлением КГБ Бобков назначен заместителем председателя КГБ СССР, с 5 декабря 1985 года - первым заместителем председателя КГБ СССР.

29 января 1991 года в ходе 40-минутной беседы в Кремле с президентом СССР Михаилом Горбачёвым в присутствии председателя КГБ СССР Владимира Крючкова генерал Бобков "поблагодарил партию и государство за доверие, оказанное ему за 45 лет работы в ведомстве". Глава государства подписал указ о его освобождении от должности.

В 1992 году Бобков стал руководителем Аналитического управления холдинга АО Группа "Мост", принадлежащего Владимиру Гусинскому. Несмотря на конфликт "Моста" с российскими властями и бегство Гусинского из страны, Бобков продолжал возглавлять Аналитическую службу "Медиа-Моста" до второй половины 2001 года.

В том же году он перешёл на экспертно-консультационную работу в Институт социально-политических исследований РАН.