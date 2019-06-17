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Свердловская прокуратура обжалует условный срок бизнесмену, истязавшему детей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура не согласилась со слишком мягким решением Пригородного районного суда Нижнего Тагила, который приговорил к условному сроку бизнесмена, обвиняемого в истязании несовершеннолетних.

Пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области напомнила, что государственный обвинитель просил суд назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы.

14 июня Пригородный районный суд Нижнего Тагила признал подсудимого бизнесмена виновным по статье "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего" и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Следствием установлено, что с 2014 по 2016 годы гендиректор коммерческой организации занимался "воспитанием" пятилетнего сына своей подчиненной на загородной даче: надевал на ребенка электроошейник, бивший током, втыкал в руки малыша иголки, избивал прутом.

Случаи применения физического и психического насилия к ребенку запечатлены на видеозаписях, которые суд рассмотрел в качестве доказательств виновности подсудимого в закрытом режиме. Сам обвиняемый пояснил, что занимался этим исключительно в воспитательных целях и по просьбе матери ребенка. При этом методы "воспитательного воздействия" они заранее не обговаривали.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый психически здоров, но одновременно воспринимает себя носителем "высокого потенциала", испытывает потребность в самоутверждении через проявление превосходства над другими людьми.

Свердловская область

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