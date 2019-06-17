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Путин подписал закон о штрафах за распространение иностранной периодики без разрешения

Максимальный штраф - 30 тысяч рублей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал поправки в КоАП о штрафах за распространение в России иностранных печатных СМИ без разрешения. Штраф для юридических лиц составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - 2000-3000 рублей, для граждан - 1000-1500 рублей.

Поправки были внесены в статью о нарушениях порядка распространения продукции СМИ. В ней положения об ответственности за изготовление или распространение продукции СМИ, не прошедшего перерегистрацию, заменили на ответственность "за изготовление или распространение продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены необходимые изменения, либо распространение продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения на ее распространение на территории РФ".

Дополнительные требования получать в Роскомнадзоре разрешение на распространение в России зарубежной периодики введены с января 2018 года.

Владимир Путин СМИ Роскомнадзор

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