В ДТП с участием "скорой помощи" под Тамбовом погибла фельдшер

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Иномарка SsangYong столкнулась с машиной "скорой помощи" в Моршанске Тамбовской области вечером в понедельник, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в областном УГИБДД.

"Скорая двигалась с включенной сиреной и маячками на красный свет светофора на регулируемом перекрестке, в это же время наперерез, на зеленый сигнал ехал водитель "SsangYong". В результате столкновения автомобили вылетели на тротуар, "скорая" загорелась", - рассказал собеседник агентства.

В результате ДТП погибла 36-летняя фельдшер. Она скончалась в больнице. Различные травмы получили водитель "скорой", еще одна фельдшер, пациентка и 63-летний пассажир иномарки.