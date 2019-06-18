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Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия планирует начать поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 в 2021 году, сообщил журналистам гендиректор компании-разработчика ТАНТК имени Бериева Юрий Грудинин.

"С американской компанией мы договорились, у нас подписан документ, что поставки начнутся через 15 месяцев с момента начала финансирования. Я думаю, что по финансированию мы в сентябре все вопросы закроем", - заявил Грудинин.

Бе-200ЧС - многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Бе-200 США

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