Большинство россиян назвали службу в армии обязательной для мужчины

Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (60%) убеждены, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии. Таковы данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

По мнению большинства сограждан, армия РФ в состоянии защитить Россию в случае реальной военной угрозы со стороны других стран. Согласно результатам социологического исследования, такого мнения придерживаются 88% россиян, противоположную точку зрения имеют 8% респондентов.

По данным опроса, почти каждый второй россиянин (49%) считает, что России нужны вооруженные силы, сформированные частично на контрактной основе и частично по призыву.

В "Левада-центре" отмечают, что 31% участников опроса убеждены, что российская армия должна быть укомплектована полностью на контрактной основе, 17% респондентов считают, что должна быть полностью призывная система, как в советские времена.

Опрос был проведен 24-29 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.