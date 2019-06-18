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В Чувашии уборщицу суда оштрафовали за сожженное уголовное дело

По версии следствия, так она отомстила за увольнение сожителя

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Чувашии Ибресинский районный суд оштрафовал уборщицу одного из судов на 50 тысяч рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики. 66-летнюю женщину признали виновной во вмешательстве в работу суда с целью помешать правосудию.

Суд и следствие установили, что подсудимая, которая работала в Вурнарском районном суде, решила отомстить руководству суда за увольнение сожителя, который раньше там работал. Поэтому она задумала "из чувства мести причинить вред и дискредитировать руководство суда путем умышленного уничтожения материалов уголовного дела".

Утром 14 сентября 2018 года она взяла со стола секретаря суда материалы дела об особо тяжком преступлении и полностью сожгла их во дворе в самодельной печи, напоминает прокуратура.

В результате рассмотрение этого дела было необоснованно затянуто, были нарушены разумные сроки уголовного производства и нарушены конституционные права граждан на доступ к правосудию.

Подсудимая вину не признала.

Приговор в законную силу не вступил.

Чувашия Вурнары суд

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