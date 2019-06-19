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Хабаровский губернатор призвал вернуть прямые выборы глав районов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал внес в краевую думу законопроект о прямых выборах глав районов.

"Считаю, что как губернатора и мэра, руководителей районных администраций должны выбирать сами жители. Когда тебя избирают несколько тысяч человек, а не одно собрание депутатов, ты по-настоящему чувствуешь свою ответственность за все происходящее на вверенной тебе территории", - написал глава региона на своей странице в одной из социальных сетей.

В настоящее время главы районов избираются собранием депутатов по представлению конкурсной комиссии.

Хабаровский край Сергей Фургал

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