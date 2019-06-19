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Осужденный ставрополец уехал на свидание с больной матерью и убил внука директора завода

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Суд на Ставрополье вынес приговор в отношении местных жителей Александра Охонько и Игоря Магомедова, которые похитили внука директора кирпичного завода, чтобы получить выкуп. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2015 году Охонько, отбывавшего срок за наркотики, на неделю отпустили домой для свидания с больной матерью, но возвращаться в исправительное учреждение он не стал.

В это время он познакомился с 22-летним внуком директора кирпичного завода и решил похитить его, чтобы получить выкуп у родственников.

Он купил одурманивающее средство, сим-карты для связи с родственниками потерпевшего, банковские карты для перечисления выкупа. К организации похищения он привлек своего знакомого Магомедова и под предлогом поиска места для отдыха вместе с Охонько они привезли потерпевшего в Кочубеевский район. Там они напоили его купленной жидкостью и тот потерял сознание.

"Решив, что потерпевший скончался, Охонько закопал его в безлюдном месте. После этого с мобильного телефона потерпевшего он отправлял сообщения родственникам потерпевшего, требуя от них перечисления 5 млн рублей. В случае отказа угрожал убить молодого человека. Родственники потерпевшего обратились в правоохранительные органы, в результате чего преступники были задержаны", - говорится в сообщении.

Магомедова и Охонько признали виновными по статье 126 (похищение человека), статье 163 (вымогательство), статье 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ. Кроме того, Охонько были предъявлены обвинения и по части 2 статьи 314 (невозвращение в исправительное учреждение) УК РФ.

Приговором суда Охонько назначено наказание в виде 16 лет, Магомедову - 12 лет и 10 месяц лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, отмечено в пресс-релизе.

Ставрополь

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