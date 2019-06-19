Поиск

Власти пообещали переселить жаловавшихся Путину жителей Асбеста из аварийных домов

Свердловчан уже несколько лет ждут нового жилья

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Жителей города Асбест Свердловской области, записавших видеообращение к президенту РФ, переселят из аварийных домов в новое жилье до конца года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Асбестовского городского округа.

"С учетом процедуры регистрации права собственности предполагается, что ключи и документы от нового жилья асбестовцы могут получить уже до 1 декабря нынешнего года", - заявил представитель администрации.

По данным муниципальных властей, на переселение жителей двух аварийных домов по улице 8 марта в городском бюджете на этот год заложено более 11,8 млн рублей.

Ранее жители Асбеста в видеообращении пожаловались российскому президенту Владимиру Путину на то, что их несколько лет не расселяют из аварийных домов. В зданиях протекает крыша, покосились стены, провисают потолки, есть проблемы с водоснабжением, однако сроки расселения постоянно переносятся.

Асбест Свердловская область Владимир Путин

Новости
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Следственная группа заявила об отказе России помогать в "деле MH17"

Настоятель Елоховского собора опроверг слухи о намеренном сотрудничестве с масонами

Больше сорока цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область

Больше сорока цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область

Госдума приняла закон о компенсациях многодетным семьям ипотечных кредитов

Госдума приняла закон о компенсациях многодетным семьям ипотечных кредитов

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных судом картин из коллекции Ананьева

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных судом картин из коллекции Ананьева

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Росреестр назвал крайней мерой изъятие земель за нескошенную траву

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в "Шереметьево"

Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в "Шереметьево"

Совбез РФ сообщил об изготовлении террористами оружия на 3D-принтерах

Совбез РФ сообщил об изготовлении террористами оружия на 3D-принтерах

Северокорейские рыбаки попытались остановить российскую яхту в Японском море

Северокорейские рыбаки попытались остановить российскую яхту в Японском море
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');