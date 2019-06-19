Власти пообещали переселить жаловавшихся Путину жителей Асбеста из аварийных домов

Свердловчан уже несколько лет ждут нового жилья

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Жителей города Асбест Свердловской области, записавших видеообращение к президенту РФ, переселят из аварийных домов в новое жилье до конца года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Асбестовского городского округа.

"С учетом процедуры регистрации права собственности предполагается, что ключи и документы от нового жилья асбестовцы могут получить уже до 1 декабря нынешнего года", - заявил представитель администрации.

По данным муниципальных властей, на переселение жителей двух аварийных домов по улице 8 марта в городском бюджете на этот год заложено более 11,8 млн рублей.

Ранее жители Асбеста в видеообращении пожаловались российскому президенту Владимиру Путину на то, что их несколько лет не расселяют из аварийных домов. В зданиях протекает крыша, покосились стены, провисают потолки, есть проблемы с водоснабжением, однако сроки расселения постоянно переносятся.