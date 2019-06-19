Военный полигон загорелся под Рязанью

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пожарные команды гарнизоны и расчеты МЧС тушат пожар на полигоне "Сельцы" под Рязанью, сообщили в среду в Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что пострадавших нет, угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует. Там подчеркнули, что на территории полигона нет боеприпасов или взрывчатых веществ.

Военные сообщили, что 19 июня в ходе проведения плановых занятий по огневой подготовке на полигоне "Сельцы" произошло возгорание сухой травы. Из-за жары огонь перекинулся на лесной участок неподалеку.

В ликвидации возгорания задействованы штатные пожарные команды гарнизона, а также расчеты МЧС, сообщили в военном ведомстве.

Полигон в населенном пункте Сельцы, по данным СМИ, был построен в 2016 году для тренировки курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала Маргелова (РВВДКУ). Там есть тренажеры "старт подготовки десантников" и "гашение купола", макеты самолетов, парашютный трамплин, площадки инструктажа выпускающих и стапели подвесных систем.