Крымский мост будут охранять четырьмя катерами "Грачонок"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Первый катер "Грачонок", предназначенный для охраны Росгвардией моста через Керченский пролив, спущен на воду АО "ССЗ "Вымпел" (город Рыбинск), сообщили "Интерфаксу" в правительстве Ярославской области.

"Мы присутствуем на спуске противодиверсионного катера "Грачонок" на судостроительном заводе "Вымпел", построенного для войск национальной гвардии. Этому событию предшествовало три года работы специалистов нашего ведомства и судостроителей. Итогом станет спуск со стапелей предприятия четырех катеров данной серии. Выполняя поручение главы государства, в этом году мы приступаем к практическому выполнению задач по обеспечению безопасности энергомоста, газопровода, транспортного перехода через Керченский пролив", - сказал глава Росгвардии Виктор Золотов на церемонии.

Он выразил уверенность, что "эти катера займут достойное место в боевом порядке недавно сформированной бригады, на которую возложена охрана столь важного объекта".

Противодиверсионный катер Северного флота проекта 21980 "Грачонок"



"Грачонок" предназначен для борьбы с подводными диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях, пунктах базирования и ближних подходах к ним, а также для обеспечения действий боевых пловцов. pic.twitter.com/ZXdbUFWaM4 — Минобороны России (@mod_russia) June 1, 2018

Характеристики "Галчонка"

Противодиверсионные катера проекта "Грачонок" - это серия катеров охраны водного района, разработанных для перевооружения Военно-морского флота РФ. Они предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для содействия Пограничной службе ФСБ России при решении задач охраны и защиты государственной границы.

Бортовое вооружение противодиверсионного катера "Грачонок" включает в себя пулемет МТПУ калибра 14,5 мм, противодиверсионные гранатометы ДП-64, ДП-65А, переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла-1".

Водоизмещение катера - более 138 тонн, длина 31 метр, ширина более 7 метров максимальная скорость - 23 узла, дальность плавания экономической скоростью - более 200 миль.