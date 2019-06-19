ФСБ изъяла документы в курганском департаменте природных ресурсов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Управление ФСБ России по Курганской области провело выемку документов в областном департаменте природных ресурсов. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона.

Информацией о том, касается ли эта проверка действующего руководителя или его предшественника, пресс-служба не располагает.

"Данные мероприятия не повлияли на работу учреждения, все сотрудники продолжают выполнять свои должностные обязанности", - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе управления ФСБ ситуацию комментировать не стали. Между тем источник, знакомый с ситуацией сообщил, что мероприятия в департаменте проходили на прошлой неделе, 13 июня.