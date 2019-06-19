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Роскомнадзор посоветовал СМИ маскировать мат до неузнаваемости

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор пояснил, что при необходимости использовать нецензурную брань в публикациях СМИ следует маскировать ее так, чтобы в контексте фразы она не определялась однозначно.

В ведомстве подчеркнули, что "нецензурная брань" - "это не соответствующие нормам современного русского литературного языка слова и выражения, образованные от четырех общеизвестных корней, а также их производные", и употребление этих слов и содержащих их выражений по закону полностью недопустимо в СМИ, в том числе в комментариях пользователей. "В целом, эта норма закона в настоящий момент соблюдается журналистским сообществом. Количество мата в текстах СМИ в последние годы значительно снизилось", - указали в ведомстве.

Вместе с тем, "отдельные журналисты регулярно пытаются нам доказать, что в некоторых ситуациях обойтись без мата невозможно". "Что без "крепкого словца" их тексты стилистически обеднеют, а кое-какие цитаты спикеров перестанут соответствовать сказанному. "Есть выход, - говорим мы. - Маскировка нецензурной брани", - отмечается в сообщении.

Там пояснили, что нецензурную брань маскируют разными способами: "Например, в теле- и радиопрограммах заменяют слова звуковым сигналом, ретушируют изображения, а в печатных и сетевых средствах массовой информации это может быть замена одной или нескольких букв нецензурного слова нейтральными знаками или другими буквами".

"Важно, чтобы при маскировке невозможно было однозначно распознать нецензурное слово в контексте фразы", - отметили в Роскомнадзоре.

Однако в стихотворении, где матерное слово зарифмовано, всегда можно точно определить, что это слово нецензурно. "Тут, как говорится, маскируй - не маскируй..." - констатировали в ведомстве.

Роскомнадзор

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