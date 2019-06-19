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Пожарные потушили лесной пожар в Новороссийске

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Природный пожар на территории Новороссийска полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в среду вечером.

"В 21:10 (время московское - ИФ) объявлено о ликвидации лесного пожара в городе Новороссийске", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании лесной подстилки в Новороссийском лесничестве в районе населенного пункта Шесхарис поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в среду днем.

В 17:30 пожарные локализовали возгорание на площади 0,5 га.

Ранее сообщалось, что по данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19-21 июня чрезвычайная пожароопасность 5 класса сохранится в восточной половине, центральных и северо-западных районах Краснодарского края.

Краснодарский край

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