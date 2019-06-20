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Один человек погиб, пять пострадали в аварии на трассе под Иркутском

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Три автомобиля столкнулись в ночь на четверг на 27 км федеральной трассы "Байкал" в Шелеховском районе Иркутской области, в результате один человек погиб, пять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"Около 22:00 по местному времени водитель автомобиля Nissan допустил столкновение с автомобилями Subaru и KIA. Пассажир Nissan от полученных травм скончался на месте, второй пассажир и водитель доставлены в больницу. Также в больницу доставлены водитель и два пассажира KIA", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что среди пострадавших - семилетняя девочка и беременная женщина.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

Иркутская область

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