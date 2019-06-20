Ребенок на Колыме погиб после падения в колодец теплотрассы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Магаданской области начали проверку по факту смерти 12-летнего ребенка, обнаруженного в колодце теплотрассы.

"Проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - сообщается в четверг на сайте следственного управления СКР по Магаданской области.

В среду в городе Сусмане в колодце теплотрассы, расположенном в 100 метрах от жилого дома, обнаружен 12-летний подросток. Спасатели доставили ребенка в больницу, где врачи констатировали его смерть. Предварительная причина смерти - травмы, полученные при падении с высоты.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося.