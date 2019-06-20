Опрос показал, что более четверти россиян имеют велосипеды

Лишь четверть из них используют его раз в неделю и чаще

Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Более четверти россиян (27%) имеют велосипед, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Причем у молодежи, в возрастной категории 18-25 лет велосипед есть у 44% респондентов.

По данным "Левада-центра", среди респондентов, имеющих велосипед, активно им пользуются (раз в неделю и чаще) около четверти.

Социологи отмечают, что 34% опрошенных от тех, у кого есть велосипед, считают что он больше всего подходит для поездок по делам, а 48% респондентов данной категории убеждены, что велосипед идеален для занятий спортом.

По данным "Левада-центра", более двух третей россиян (67%) не имеют личного велосипеда.

Опрос проведен 24-29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.