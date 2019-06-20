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Кузнецова обратится в СК и прокуратуру по поводу ребенка из семьи геев

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направит обращение в Следственный комитет России и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе ребенка, воспитавшегося гей-парой.

"Мы направим обращение в СК и прокуратуру с целью проверки всей информации", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Кузнецовой в четверг.

По информации СМИ, 12-летнего ребенка привезли в больницу с жалобами на боли в животе, подозревали аппендицит. Врачи посчитали, что подросток странно себя ведет. Диагноз не подтвердился. При этом врачи узнали, что он живет с "двумя отцами", и они иногда спят с ребенком вместе в одной кровати. Один из отцов якобы преподает в ВШЭ, у пары два усыновленных мальчика. Отец говорил, что никогда не приставал к детям и всем их обеспечивает.

Анна Кузнецова

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