Ядерный центр в Сарове не смог с первого раза закупить иконы со стразами

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) признал несостоявшимся запрос котировок на право заключения договора на поставку икон со стразами и панно.

Из информации на портале госзакупок следует, что в объявленный срок была подана одна заявка. Единственный участник не был допущен из-за "несоответствия заявки по составу, содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения".

Согласно документации, заказчик проведет повторную закупку.

Как сообщалось, в конце мая РФЯЦ-ВНИИЭФ объявил запрос котировок на поставку икон, картин, книг. Начальная (максимальная) цена договора составляла 2,3 млн рублей.

Из извещения следовало, что центру необходимо 76 икон с изображением Серафима Саровского, которые будут украшены стразами. Также в перечне товаров складные иконы с тем же святым, 70 книг-плакеток с изображением Федора Ушакова и 188 пакетов с эмблемой ядерного центра. Кроме того, были указаны 66 панно и 90 триптихов с изображением Саровской пустыни. К закупке прилагались эскизы продукции.

Говоря о закупке икон, в пресс-службе РФЯЦ-ВНИИЭФ агентству "Интерфакс" сообщали, что конкурс организован для закупки сувенирной продукции в представительских целях. "Данная продукция представляет собой репродукцию исторических мест и святых образов, связанных с городом Саровом - географическим местом расположения РФЯЦ-ВНИИЭФ", - отмечал собеседник агентства.

Вместе с тем сообщалось, что ядерный центр также в конце мая объявлял закупку без проведения торгов на Audi A8 D5 Long Limousine quattro 3.0. Автомобиль стоимостью 7,8 млн рублей 2019 года выпуска московский автосалон должен был доставить до 31 мая.

В документации сообщалось, что способ упрощенной закупки выбран "в связи с крайне сжатыми сроками работ по подготовке встречи делегации правительства РФ".

В пресс-службе ядерного центра агентству поясняли, что закупка автомобиля представительского класса была проведена в рамках действующего законодательства РФ и в соответствии со стандартом закупок госкорпорации "Росатом".

"Автомобиль подобного класса всегда имелся в автопарке РФЯЦ-ВНИИЭФ и предназначался для выполнения представительских функций - приема российских и иностранных делегаций высокого уровня. В настоящее время этот автомобиль вышел из строя", - говорилось в ответе на запрос агентству.