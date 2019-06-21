Экс-глава Чебоксар осуждена на пять лет за растрату и злоупотребления

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ленинский суд Чебоксар (Чувашия) вынес приговор бывшей главе города Ирине Клементьевой, обвиненной в должностных преступлениях.

"Назначено пять лет колонии общего режима, Клементьева взята под стражу в зале суда", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры республики в пятницу.

Осужденная обвинялась в совершении преступлений по ч.3 и 4 ст. 160 (растрата) и ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Общий ущерб, причиненный совершенными преступлениями, превысил 20 млн рублей.

В свою очередь в СУ СКР по Чувашии агентству сообщили, что по уголовному делу было проведено 19 обысков, 15 сложных судебных экспертиз, допрошено более 130 свидетелей.

"Приняты меры по обеспечению возможности возмещения причиненного бюджету ущерба. В этих целях по ходатайству следователя судом был наложен арест на денежные средства, три квартиры, расположенные в городах Чебоксары и Нижнем Новгороде, а также три земельных участка, расположенные в городах Чебоксары и Новочебоксарске", - сказал собеседник агентства.

Гособвинение просило признать Клементьеву виновной по всему объему предъявленного обвинения и назначить наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

Клементьеву судили за преступления, совершенные в период, когда она была гендиректором ОАО "Страховая компания "Чувашия-Мед" (100% уставного капитала принадлежит городу Чебоксары). В частности, по данным следствия, она с 2011 по 2017 годы трудоустроила шесть врачей, которые получали зарплату в страховой компании, но фактически работали в медцентре, учредителем которого был ее муж.

Кроме того, Клементьева передала медцентру в безвозмездное пользование предметы мебели и интерьера, а также помещение и медоборудование по явно заниженной стоимости.

Также она оплатила за счет средств возглавляемой ею организации свою командировку, котора нея была связана с деятельностью страховой компании.

Клементьева возглавила город в ноябре 2016 года. 19 июня 2017 года депутаты Чебоксарского городского собрания приняли решение о досрочном прекращении ее полномочий на основании личного заявления.