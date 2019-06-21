"Аэрофлот" отменит в субботу 13 парных рейсов из "Шереметьево"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в субботу, 22 июня, отменяет 13 парных рейсов из аэропорта "Шереметьево", сообщается на сайте перевозчика.

Среди отмененных - полеты в Саратов, Уфу, Ригу, Нижний Новгород, Хельсинки, Прагу, Минск и обратно.

Решение принято "в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту", поясняет компания.

Ссылаясь на эту же причину, "Аэрофлот" изменит время отправления "на более позднее" шести рейсов из внебазовых аэропортов в направлении "Шереметьево" - в частности, из Тбилиси, Ростова, Вены, Штутгарта.

"Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.