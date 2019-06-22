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В Петербурге проверят видео о фальсификациях при сборе подписей

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Полиция начала проверку после публикации в интернете видеозаписи о возможных фальсификациях при сборе подписей в пользу Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В сообщении ведомства подчеркивается, что делать выводы пока преждевременно.

Ранее в интернете была опубликована видеозапись, на которой Беглов просит правоохранительные органы провести проверку а связи с появлением в сети видеозаписи о сборе подписей в его пользу.

"Мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое: либо это провокация, либо злой умысел, либо это какая-то глупость", - говорит Беглов на опубликованном видео.

В пятницу, 21 июня, петербургский штаб оппозиционера Алексея Навального опубликовал видео, на котором, как утверждают сторонники оппозиционера, подписные листы в поддержку Беглова заполняют из готовой базы людей с необходимыми персональными данными. В штабе заявляют, что это происходит в здании администрации Выборгского района.

1 июня Беглов подал документы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для участия в выборах губернатора. Как самовыдвиженцу ему необходимо собрать порядка 76 тысяч подписей поддержки от жителей города. 20 июня в штабе Беглова "Интерфаксу" сообщили, что сбор подписей почти завершен.

Выборы губернатора пройдут в Санкт-Петербурге 8 сентября.

Петербург Александр Беглов

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