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В Екатеринбурге произошел пожар в цеху лакокрасочных материалов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов, площадь пожара составила 2,2 тыс. кв.м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в субботу.

Как отметили в пресс-службе, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек - сотрудников предприятия.

В цеху частично обрушились конструкции, большая горючая загрузка способствует быстрому увеличению площади горения. Кроме того, в цехе взорвались два газовых баллона, что способствовало распространению огня, который перекинулся на соседнее складское помещение.

В тушении пожара задействован пожарный поезд для обеспечения бесперебойной подачи огнетушащих веществ, 20 единиц спецтехники, более 60 человек личного состава.

Пострадавших и угрозы жилым домам нет.

Екатеринбург МЧС

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