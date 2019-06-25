Военнослужащих Росгвардии, укравших парфюмерию в магазине Сочи, наказали дисциплинарно

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие срочной службы Росгвардии привлечены к дисциплинарной ответственности за кражу шампуней и дезодорантов в магазине Сочи.

"По факту происшествия, которое запечатлено камерами внутреннего видеонаблюдения одного из магазинов города Сочи, сообщаем, что данные запечатленные граждане установлены. Ими оказались военнослужащие срочной службы", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного округа Росгвардии во вторник.

Собеседник отметил, что с военнослужащими проведена разъяснительная работа. "Военнослужащие срочной службы привлечены к дисциплинарной ответственности. Молодые люди раскаиваются в содеянном", - подчеркнул представитель пресс-службы.

По его словам, стоимость товара полностью оплачена.

"В распоряжении командира части имеется документ, предоставленный администрацией магазина и подтверждающий отсутствие претензий к военнослужащим", - сообщает пресс-служба Южного округа Росгвардии.

Ранее в социальных сетях распространили видеоролик, на котором молодые люди в форме Росгвардии берут с товарных полок шампуни и дезодоранты и складывают их в карманы.