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Житель Курганской области, работавший с молодежью, осужден за развращение девочек

Он списывался с ними через соцсети и присылал им развратные снимки и видео

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Курганской области Далматовский районный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 33-летнего мужчину за развращение малолетних девочек в соцсетях. Поскольку он работал в организации, связанной с воспитанием молодежи, его лишили прав работать с детьми на десять лет, сообщила пресс-служба областного управления СКР.

Суд счел доказанной вину подсудимого в пяти преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.135 УК ("развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

Суд и следствие установили, что в 2017-2018 годах он вступал с девочками в переписку в соцсетях и посылал им фото и видео развратного содержания и требовал, чтобы они присылали ему личные фото и видеозаписи интимного характера. В полицию пожаловались родители одной из девочек.

Курганская область Далматовский район СКР

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