Нерезиденты в мае увеличили вложения в ОФЗ на рекордные 220 млрд рублей

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Нерезиденты в мае 2019 года увеличили вложения в ОФЗ на 220 млрд рублей, или на 9,8% - до 2,462 трлн рублей с 2,242 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Прирост инвестиций нерезидентов в мае стал рекордным, превысив прежний максимум этого показателя, зафиксированного в марте 2017 года - 196 млрд рублей.

Накопленный объем инвестиций нерезидентов в гособлигации достиг исторического максимума, преодолев прежний рекордный уровень, 2,351 трлн рублей, зафиксированный по состоянию на 1 апреля 2018 года.

Доля нерезидентов в ОФЗ в мае выросла до 30,0% с 27,8%. Максимальное значение этого показателя составляет 34,5% (1 апреля 2018 года).

Объем рынка ОФЗ в мае увеличился на 127 млрд рублей, или на 1,6% - до 8,200 трлн рублей с 8,073 трлн рублей.