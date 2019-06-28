Медики назвали диагнозы пострадавших в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Восемь человек, пострадавших накануне во время жесткой посадки самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеагарска, по данным Минздрава Бурятии, продолжают стационарное лечение, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Состояние всех пациентов - средней степени тяжести. Это девочка 13 лет с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга средней степени. У мальчика 17 лет после дообследования исключены переломы. Оба наблюдаются в детской республиканской клинической больнице. Женщина 60 лет с переломом предплечья и мужчина 49 лет с ушибом коленного сустава госпитализированы в республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на пятницу этих четырех пациентов перевезли санавиацией в Улан-Удэ. Детей ночью встретил министр здравоохранения региона Дамбинима Самбуев, который поговорил с родителями госпитализированных пациентов.

Также ночью в детской клинической республиканской больнице был проведен сеанс телемедицины с Национальным медицинским исследовательским центром здоровья детей (Москва), была согласована тактика лечения, специалисты центра рекомендовали консервативное лечение. Взрослые пациент также получили консультации московских медиков.

"Все необходимое делаем, вчера была консультация с НИИ Бурденко по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой в 2 часа ночи совместно с министром здравоохранения Бурятии. Все необходимое мы обсудили, сегодня по плану в соответствии с клиническими показаниями проводится лечение", - приводятся в сообщении слова главврача РКБ им. Н.А.Семашко Евгении Лудуповой.

Главврач не исключила, что в связи с крушением будут новые обращения. "Сейчас, думаю, в состоянии стрессовой реакции, поздней, отсроченной, будут пациенты обращаться, но мы считаем, что уже будет проявление обострения хронических заболеваний", - сказала она.

Авиакатастрофа

Утром в четверг в Нижнеангарске самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" с 43 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с техническим зданием и полностью сгорел. Погибли два человека - командир воздушного судна (пилот-инспектор) Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Всех пассажиров удалось эвакуировать. Различные травмы получили 33 человека, первоначально из них были госпитализированы четверо, в том числе двое детей.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным сайта russianplanes.net, этот самолет с 1977 по 1991 год работал в качестве авиалаборатории. Сертификат летной годности у данного Ан-24 был до 28 июля 2019 года.