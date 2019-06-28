Самарская полиция сообщила имя и приметы убийцы директора спортклуба "Ахмат"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Самарская полиция сообщила имя и приметы подозреваемого в совершении убийства в Тольятти директора спортклуба "Ахмат", отмечая, что преступник может быть вооружен.

"По подозрению в совершении противоправного деяния разыскивается Хидиров Азиз Алишерович 1985 года рождения, проживающий в Центральном районе города. Возможно, вооружен, просьба соблюдать осторожность", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

https://t.co/Fs514ljfMb Убийство в Тольятти: Разыскивается подозреваемый Хидиров Азиз Алишерович. 27 июня 2019 года примерно в 20-00 час на парковочной площадке, расположенной возле д. 37 по ул. Калмыцкой Тольятти мужчина, житель села ... #тольятти — Новости Тольятти (@tlt_news) 28 июня 2019 г.

Ориентировка с описанием примет злоумышленника доведена до личного состава полиции Самарского гарнизона и соседних регионов, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Между тем в СМИ появилась информация, что подозреваемый является игроком тольяттинской любительской хоккейной команды.

Также в соцсетях опубликовано видео с камер наблюдения, на ктором запечатлен момент самого убйиства.

Ранее сообщалось, что вечером в четверг на улице в центре Тольятти было найдено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что убитый был директором недавно открывшегося бойцовского клуба "Ахмат". Местная пресса сообщает, что поигбшего звали Илья Тягун.