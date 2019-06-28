Рособрнадзор решит вопрос о госаккредитации Европейского университета до конца июля

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рособрнадзор примет решение по государственной аккредитации Европейского университета в Санкт-Петербурге до конца июля, следует из ответа пресс-службы ведомства на запрос "Интерфакса".

"Заявка Европейского университета в Санкт-Петербурге на прохождение процедуры госаккредитации была принята Рособрнадзором к рассмотрению по существу 17 апреля. Она должна быть рассмотрена в течение 105 дней с этой даты. В настоящее время еще продолжается работа экспертов", - сообщили в пресс-службе в пятницу.

Таким образом, крайний срок рассмотрения заявки - 31 июля.

В свою очередь руководитель аппарата ректора Европейского университета Алла Самолетова в разговоре с "Интерфаксом" отметила, что в вузе рассчитывали на принятие решения до 25 июня.

"Проверка у нас проходила на основании распоряжения о проведении аккредитационной экспертизы от 17 мая 2019 года. Этим документом был установлен срок проведения экспертизы. Дата начала - 27 мая, и дата окончания - 25 июня. Действительно, в соответствии с законодательством решение об аккредитации принимается в течение 105 дней, однако мы руководствовались тем, что если аккредитационная экспертиза заканчивает свою работу 25 июня, это не препятствует Рособрнадзору вынести решение", - сказала она.

Государственная аккредитация дает возможность получения выпускниками дипломов государственного образца, отсрочку от службы в армии, а также возможность находиться на территории РФ в течение всего периода обучения по аккредитованной программе для иностранных граждан.

В 2017 году Европейский университет в Санкт-Петербурге был лишен лицензии на ведение образовательной деятельности. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. В августе 2018 года Рособрнадзор опубликовал приказ о выдаче новой лицензии на образовательную деятельность.