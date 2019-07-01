В Дагестане задержали чиновников по подозрению в хищениях при строительстве детсадов

По версии следствия, они заключали контракты с подконтрольными им фирмами по завышенным ценам

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Дагестане арестовали трех чиновников, которых заподозрили в хищении 240 млн рублей при исполнении госконтрактов на строительство детских садов. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

"Пресечена деятельность заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саидова, Казакбиева и Расулова", - заявил представитель спецслужбы.

По версии следствия, с 2016 года они незаконно заключали госконтракты со связанными с ними компаниями на строительство, ремонт и приобретение объектов дошкольного образования по завышенным ценам. Деньги на контракты выделялись по госпрограмме "Развитие образования" на 2013-2020 годы.

Представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что в ближайшее время всем троим будет предъявлено обвинение. Следственные мероприятия по этому делу проводились совместно ФСБ, МВД и Следственным комитетом России.