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Porsche отзовет в РФ более 2 тыс. автомобилей Panamera из-за угрозы возгорания

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российское подразделение немецкого автопроизводителя Porsche ООО "Порше Руссланд" отзывает в РФ 2 055 автомобилей Porsche Panamera (тип 970).

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2010 года по октябрь 2017 года с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги. Подобные короткие замыкания могут привести к возникновению термических инцидентов, в том числе, в транспортных средствах, которые поставлены на стоянку", - отмечает Росстандарт.

Уполномоченные представители ООО "Порше Руссланд" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их автомобиля со списком на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На отзываемых автомобилях для предотвращения коротких замыканий в блоке управления вентилятора кондиционера "будет произведена проверка блока и, при необходимости, его доработка или замена на модифицированный вариант с улучшенным уплотнителем корпуса".

В сообщении отмечается, что владельцам рекомендуют парковать свой автомобиль только на улице и на достаточном расстоянии от других автомобилей, а также зданий вплоть до проведения ремонта. Такой совет дается для того, чтобы свести к минимуму любые возможные риски для людей и окружения. Все работы при этом будут проведены бесплатно для владельцев.

Porsche Volkswagen Росстандарт

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