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Нулевую пошлину на экспорт пшеницы из РФ продлили до июля 2021 года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Правительство продлило нулевую пошлину на экспорт пшеницы из РФ сразу на два года - до 1 июля 2021 года.

Это предусмотрено постановлением, подписанным 29 июня и размещенным на официальном портале правовой информации.

"Принятое решение будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса", - говорится в справке к документу.

Решение о продлении нулевой ставки было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле в начале июня.

Проект постановления внес Минсельхоз.

Россия обнулила экспортную пошлину на пшеницу с 23 сентября 2016 года до 1 июля 2018 года. Пошлина была введена с 1 июля 2015 года для стабилизации ситуации на зерновом рынке. Ее размер несколько раз менялся. С 1 октября 2015 года пошлина составляла 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. рублей, но не менее 10 рублей за тонну.

В прошлом году нулевая пошлина была продлена до 1 июля 2019 года.

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в РФ в этом году составит 118 млн тонн против 113,3 млн тонн в прошлом году. Экспорт в новом сельхозгоду (июль 2019-июнь 2020 года) оценивается в 45 млн тонн, в том числе 36 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз

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