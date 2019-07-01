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Глава дагестанского УФАС получил пять лет колонии из-за крупной взятки

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима руководителя дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Кубасая Кубасаева по делу о взятке в 2 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Согласно приговору, глава дагестанского УФАС признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кубасаев также должен будет выплатить штраф в размере 10,3 млн рублей. В течение пяти лет ему запрещено занимать должности в органах государственной власти.

По данным СКР, в 2013-2015 годах Кубасаев получал незаконное вознаграждение от директора ГКУ Дагестана "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева за покровительство и попустительство по службе.

Всего в качестве взятки Кубасаев получил 2 млн рублей, наручные часы Hublot и охотничье гладкоствольное ружье.

Свою вину Кубасаев не признал ни на следствии, ни в суде.

ФАС Дагестан

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