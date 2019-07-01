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Фитнес-тренер, вымогавший у бизнесмена $1 млн, получил в Самаре 9,5 лет колонии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Фитнес-тренер Александр Красков и трое его подельников осуждены за вымогательство $1 млн у самарского бизнесмена, сообщается в понедельник на сайте Советского суда Самары.

"Фитнес-тренер Красков получил 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщники Игорь Буйлин и Евгений Люлев - 8 и 8,5 лет в колонии строгого режима. Еще один фигурант дела Александр Агиткин - четыре года колонии", - говорится в сообщении.

Также осужденные должны будут выплатить потерпевшему 2 млн 154 тыс. рублей в качестве компенсации материального ущерба и 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Весной 2018 года самарский бизнесмен обратился в правоохранительные органы после того, как стал получать звонки с угрозами. За спокойствие его семьи неизвестные требовали $1 млн. На предпринимателя возле его дома было совершено нападение, а через несколько дней в центре города неизвестный плеснул воду в лицо его жене. Кроме того, были подожжены несколько производственных зданий и офис, принадлежащие предпринимателю.

По подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний фитнес-тренер местного спортивного центра и его 23-летний знакомый. Позже были задержаны еще двое подозреваемых.

Самара

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