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Российские чартерные перевозчики увеличат топливный сбор на рейсах в Турцию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские чартерные перевозчики с 3 июля увеличивают топливный сбор на рейсах в Турцию с 35 до 40 евро. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Крупные туроператоры разослали своим агентствам сообщения о том, что с 3 июля чартерные авиакомпании повышают размер топливного сбора на полеты в Турцию. Размер сбора для новых бронирований составит 40 евро", - сообщили в АТОР.

По данным ассоциации, размер сервисного сбора увеличат AZUR air, Nordwind, Pegas Fly, "ИрАэро", Red Wings, Royal Flight и "Уральские авиалинии".

При этом турецкие авиакомпании Onur Air, Pegasus Airlines, Atlas Global поднимут сервисный сбор с 40 до 45 евро.

"Агентства спокойно восприняли информацию о повышении топливного сбора. Стоимость отдыха немного подрастет, но суммы даже на семью настолько незначительны, что не будут играть решающую роль при принятии решения о поездке", - заявили в ассоциации.

"Аэрофлот" на прошлой неделе объявил о повышении топливного сбора для рейсов внутри РФ и в страны СНГ. С 1 июля сбор на внутренних рейсах повышен на 235 рублей, до 2,7 тыс. рублей, для перелетов между Москвой/Петербургом и СНГ - на 5 евро, до 15 евро соответственно.

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