Осуждены фигуранты дела о взрыве газа с частичным обрушением дома в Волгограде

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Волгограда в понедельник вынес приговор местному бизнесмену и двум соучастникам, признав, что организованные ими несанкционированные работы привели к взрыву бытового газа в жилом доме, в результате которого погибли четыре человека.

"Приговором суда владелец торгового павильона (Юрослав Бабаян - ИФ) приговорен к пяти годам лишения свободы, нанятый работник (Владимир Лексункин - ИФ) - к пяти с половиной годам лишения свободы, отбывать которые они будут в исправительной колонии общего режима. Отец коммерсанта (Юрий Бабаян - ИФ) приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет", - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда произошел 16 мая 2017 года. Погибли четыре человека, 11 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Всего пострадали жильцы 45 квартир, в которых проживали 47 семей.

По итогам обследования дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

По факту взрыва в доме было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, причиной взрыва стали несанкционированные работы на водопроводе, в ходе которых был поврежден газопровод.

По подозрению в совершении преступления задержали предпринимателя Юрослава Бабаяна, его отца Юрия Бабаяна, а также рабочего Владимира Лексункина, выполнявшего работы по незаконному подключению к водопроводу.

По данным следствия, 14 мая Юрий Бабаян через интернет нанял местного жителя для работ по подключению торгового павильона, принадлежащего его сыну, к городским сетям водоснабжения. Лексункин должен был проколоть грунт под проезжей частью на улице Панфиловской в направлении водяного колодца, расположенного у дома №60 по Университетскому проспекту. При этом была повреждена газовая труба, после чего вызвали аварийно-спасательную бригаду АО "Волгоградгоргаз", утечку оперативно устранили, отключив газ.

Спустя два часа во время восстановительных работ произошел взрыв бытового газа и последующее обрушение третьего подъезда дома.