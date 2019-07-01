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Рязанец нашел в поле около села два огнемета "Шмель"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Рязанской области у села Старый Киструс Спасского района местный житель обнаружил два боевых огнемета "Шмель". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Мужчина в поле недалеко от села нашел закопанный в земле цинковый ящик, в котором лежали два огнемета. О находке он сообщил в полицию.

На место происшествия вызвали сотрудников взрывотехнического подразделения ОМОН территориального управления Росгвардии по Рязанской области.

"Сотрудники ОМОНа идентифицировали находку как два боевых огнемета "Шмель". Перевозка была небезопасной, поэтому приняли решение уничтожить боеприпасы на месте", - прокомментировала ситуацию сотрудница пресс-службы Росгвардии по Рязанской области Лидия Родина.

Рязанская область

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