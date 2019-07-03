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Новосибирский ученый выделил новый род головоногих моллюсков, живших 200 млн лет назад

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Старший научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя Института нефитегазовой геологии и геофизики имени Трофимука (ИНГГ, Новосибирск) Алексей Константинов выделил новый род вымерших головоногих моллюсков, имевших наружную раковину - аммоноидей, сообщает пресс-служба ИНГГ.

"Сейчас Алексей Константинов занимается изучением аммоноидей семейства Sirenitidae из карнийского яруса (237-227 млн лет назад) верхнего триаса. Ученый произвел ревизию состава и распространения этой группы и выделил новый род Orientosirenites", - говорится в сообщении.

Аммоноидеи обитали в морских бассейнах на протяжении около 350 млн лет: они появились в начале девонского периода и вымерли в конце мелового периода. Начало девона датируется 419 млн лет назад, конец мела - 66 млн. лет назад.

Сведения о географическом распределении аммоноидей очень важны и для палеогеографических реконструкций как свидетельства распределения на Земле морских бассейнов в разные геологические эпохи.

"Аммоноидеи являются важнейшей группой морских беспозвоночных организмов, с помощью которых можно определять относительный возраст отложений. Это объясняется высокими темпами их эволюции и быстрой сменой во времени родов и видов, а также широким распространением в морских палеобассейнах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший интерес для дальнейшего изучения аммоноидей и биостратиграфии триасовых отложений представляют районы северо-востока России, где находятся разрезы морских триасовых отложений, в которых наиболее полно отражены этапы эволюции аммоноидей и других групп фауны морских беспозвоночных.

Ранее специалисты ИНГГ СО РАН провели ряд экспедиций в эти арктические районы. Исследования велись в центре и на востоке полуострова Таймыр, на острове Котельный, в низовьях реки Лена, в бассейне реки Яна, в верховьях реки Индигирки, в среднем течении реки Колымы и на Охотском побережье.

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