Тройка-Д банк признан банкротом

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду по заявлению ЦБ РФ признал банкротом московский Тройка-Д банк, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Суд открыл конкурсное производство в отношении должника и утвердил конкурсным управляющим ГК "АСВ".

Суд назначил отчет АСВ о процедуре банкротства на 6 июля 2020 года.

Выступая на заседании, представитель ЦБ сообщила, что на дату отзыва лицензии (17 апреля) активы банка составляли 4,17 млрд рублей, в то время как обязательства банка равнялись 8,97 млрд рублей.

Таким образом, сказала она, дефицит средств достиг 4,8 млрд рублей.

Банк России просил суд признать должника банкротом. Позицию ЦБ РФ поддержала представитель временной администрации банка, назначенной 17 апреля 2019 года.

Заявление Банка России поступило в суд 8 мая.

Ранее сообщалось, что Банк России 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Тройка-Д банка.

По данным регулятора, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация также занижала величину необходимых к формированию резервов.

"Банк осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. Неоднократно нарушал ограничения на осуществление отдельных операций, вводившиеся надзорным органом в целях защиты интересов вкладчиков", - говорилось в пресс-релизе ЦБ.

Кроме того, в деятельности банка "имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков".

Банк России также аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Согласно сайту банка, Тройка-Д банк работал под товарным знаком "АЛМА банк".

Тройка-Д банк по итогам 2018 года занимал 188-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".