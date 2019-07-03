Синод РПЦ впервые в истории соберется на Валааме

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Заседание Священного Синода Русской православной церкви, запланированное на 9 июля, впервые в истории пройдет в Валаамском монастыре, сообщил в среду пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

Сам глава РПЦ приедет на Валаам 8 июля. Он освятит новый храм на одном из островов архипелага, а также проведет литургию в Спасо-Преображенском соборе 11 июля, в день памяти основателей обители - Сергия и Германа Валаамских.

По распоряжению патриарха Священный Синод время от времени проводит выездные заседания: так, в 2009 году он собирался в Петербурге и Киеве, а в 2018 - в Екатеринбурге и Минске.