Автобус сбил четырех человек на тротуаре в Петропавловске-Камчатском

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус сбил четырех человек в Петропавловске-Камчатском, один из них погиб. Об этом сообщили "Интерфаксу" в управлении ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю.

"По предварительным данным, в четверг вечером в районе улицы Владивостокская в краевом центре автобус выехал на тротуар, где сбил четырех человек", - сказал представитель ведомства.

По его словам, трое пострадавших госпитализированы. Один человек погиб. На месте работают оперативные службы.