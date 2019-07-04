Поиск

Автобус сбил четырех человек на тротуаре в Петропавловске-Камчатском

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус сбил четырех человек в Петропавловске-Камчатском, один из них погиб. Об этом сообщили "Интерфаксу" в управлении ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю.

"По предварительным данным, в четверг вечером в районе улицы Владивостокская в краевом центре автобус выехал на тротуар, где сбил четырех человек", - сказал представитель ведомства.

По его словам, трое пострадавших госпитализированы. Один человек погиб. На месте работают оперативные службы.

Петропавловск-Камчатский

Новости

Погибших в Баренцевом море подводников представят к госнаградам

Ядерная установка не пострадала при пожаре в глубоководном аппарате

Ядерная установка не пострадала при пожаре в глубоководном аппарате

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Мосгорсуд объяснил, почему не отменил решение о домашнем аресте Голунова

Мосгорсуд объяснил, почему не отменил решение о домашнем аресте Голунова

Задержаны участники конфликта со стрельбой в тюменском ТРЦ

"Ъ" сообщил об одной из версий аварии на глубоководном аппарате

"Ъ" сообщил об одной из версий аварии на глубоководном аппарате

Путин счел преждевременным говорить, уйдет ли он из политики в 2024 году

Путин счел преждевременным говорить, уйдет ли он из политики в 2024 году

Склад с продуктами затонул в Тулуне

Более 300 человек госпитализированы в результате наводнения в Иркутской области

Минэнерго насчитало около 8 тыс. человек без света в Иркутской области

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');