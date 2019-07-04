Обвиняемый в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки найден мертвым после вердикта присяжных

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Гражданин Армении Сеник Нароян, обвиняемый по делу об убийстве 93-летней жительницы блокадного Ленинграда, найден мёртвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда после оглашения вердикта присяжными. Об этом сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов города в четверг.

"Вердикт был оглашен накануне около 18:00, после чего Нарояна сопроводили в конвойное помещение Санкт-Петербургского городского суда. Через несколько часов стало известно, что Нароян найден там повешенным", - сказал собеседник агентства.

Конвойные помещения судов находятся в ведении полиции, отметил собеседник.

Как сообщалось, в среду присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу двух граждан Армении и жительницы Петербурга об убийстве 93-летней жительницы блокадного Ленинграда Нины Мациной, работавшей в Мариинском театре.

Сеник Нароян, Размик Акобян и Галина Гусейнова были арестованы в декабре 2017 года. По версии следствия, Гусейнова несколько месяцев ухаживала за пенсионеркой, инвалидом второй группы Мациной и решила убить ее из корыстных побуждений. Для исполнения задуманного она привлекла знакомых Нарояна и Акобяна.

Убийство было совершено 20 ноября 2018 года в квартире дома на Варшавской улице. Гусейнова открыла дверь в квартиру Нарояну, который задушил пожилую женщину. Их подельник Акобян следил за окружающей обстановкой. После этого трое обыскали квартиру, похитили банковскую карту убитой и старинную фотографию известного певца с автографом. Деньги с карты снять не удалось - они не знали пин-код.

Убитая 93-летняя Мацина пережила блокаду Ленинграда в период Великой Отечественной войны. Она была старейшей сотрудницей Мариинского театра, работала в отделе музыкальных нотных фондов его библиотеки.