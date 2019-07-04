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В Челябинске более 30 человек съели рыбу язь и попали в больницу с описторхозом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Несколько десятков жителей Челябинска попали в больницу с описторхозом после употребления рыбы язь, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в четверг.

В частности, в июне были госпитализированы 33 человека в возрасте от 26 до 66 лет, еще один человек лечится амбулаторно. Состояние больных оценивается как средней степени тяжести.

"Все заболевшие связывают свое заболевание с употребление рыбы язь, приобретенной в предприятиях торговли Челябинска", - говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора проверили девять рыбоперерабатывающих цехов, четыре склада и десять предприятий торговли. По результатам исследований в 15 пробах вяленого язя, а также холодного и горячего копчения и в восьми пробах мороженного язя обнаружены личинки описторхиса.

Выяснилось, что предприятия не проводили контроль за соблюдением санитарных правил и профилактических мероприятий, в том числе не делали лабораторные испытания рыбы, нарушали технологию приготовления и обеззараживания рыбы при ее копчении. Кроме того, у производителей не было технической документации и технологической инструкции.

Из оборота из оборота изъято 5573 кг мороженого язя и 795 кг готовой продукции. В отношении трех производителей составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы направлены в районные суды Челябинска для решения вопроса об административном приостановлении деятельности компаний.

Кроме того, управлениям Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу, Свердловской и Курганской областям, а также в департамент Костанайской области Казахстана отправлены информационные письма о поставках рыбной продукции в предприятия торговли.

Описторхоз - заболевание, вызываемое паразитическими плоскими червями. Поражает, прежде всего, желчные протоки печени и желчный пузырь.

Челябинск

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